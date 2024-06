La Formula 1 non si ferma mai. Dopo la Spagna, il Circus continua il viaggio in Europa alla volta dell’Austria per l’undicesimo gran premio stagionale. Al Red Bull Ring di Spielberg torna anche la Sprint race, motivo per cui ci sarà solo una sessione di prove libere. Dopo le ultime due gare deludenti, la Ferrari è chiamata al riscatto: un cambio di prestazione e risultati che potrebbe placare le tensioni tra Leclerc – che vinse su questa pista nel 2022 – e Sainz. La McLaren vuole dare continuità al proprio percorso dopo l’ottimo inizio di stagione, ma sul circuito di casa la Red Bull non vuole mancare l’appuntamento con la vittoria, affidandosi ovviamente al leader del Mondiale, Max Verstappen.

Dove e quando vedere qualifica e Gran Premio

Il GP d’Austria è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend in Catalogna è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. In chiaro su TV8 è possibile seguire in diretta la sprint e le qualifiche del sabato, mentre la gara della domenica viene trasmessa solo in differita. Il gran premio comincerà alle canoniche ore 15.

Orari TV di Sky e Now (diretta)

VENERDÌ 28 GIUGNO

Prove Libere 1: ore 12:30

Qualifiche Sprint: ore 16.30

SABATO 29 GIUGNO

Sprint race: ore 12:00

Qualifiche: ore 16:00

DOMENICA 30 GIUGNO

Gara: ore 15:00

Orari su TV8



SABATO 29 GIUGNO (diretta)

Sprint race: ore 12:00

Qualifiche: ore 16:00

DOMENICA 30 GIUGNO (differita)

Gara: ore 18