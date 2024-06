Un uomo armato di balestra ha ferito al collo un agente della polizia serba che sorvegliava l’ambasciata israeliana a Belgrado, venendo ucciso dallo stesso poliziotto. È successo intorno alle 11 di sabato 27 giugno: la notizia è stata confermata dal ministro dell’Interno dello Stato balcanico, Ivica Dačić. Il poliziotto, ha spiegato Dačić, “utilizzato l’arma per autodifesa, per sparare all’aggressore, che è morto a causa delle ferite riportate”. L’agente colpito era cosciente quando è stato trasportato nel principale ospedale di emergenza di Belgrado, dove verrà operato. Il ministero degli Esteri israeliano ha fatto sapere che nessun dipendente dell’ambasciata è stato ferito: al momento dell’attacco la sede diplomatica era chiusa.

Nel giro di poco tempo il ministro ha fornito l’identità dell’aggressore: si tratta di un giovane di 25 anni, Milos Zujovic, noto con il nome religioso di Salahudin, convertito all’estremismo islamico wahabita e originario di Mladenovac, cittadina a sud di Belgrado. Il giovane, ha specificato Dačić, viveva a Novi Pazar, città capoluogo del Sangiaccaro, regione nel sud-ovest della Serbia a maggioranza musulmana. Il ministro ha aggiunto che sono in corso controlli e perquisizioni in vari luoghi per far luce sui contatti dell’uomo.

Il premier serbo Miloš Vučević ha condannato l'”odioso atto terroristico”, definendolo “un atto insensato che non si può attribuire a nessuna religione e a nessun popolo”: “È l’azione criminosa di un singolo che ha un nome e un cognome, pertanto invito i cittadini a restare calmi e a non cedere alla propaganda di coloro che intendono creare conflitti da noi“, ha aggiunto. Lo Stato serbo, ha assicurato, “saprà rispondere con decisione alla minaccia del terrorismo”.