“Ci siamo sentiti dire in Regione che il Pride è divisivo. E in effetti lo è, divide chi è civile da chi non lo è, e chi non c’è evidentemente è omofobo”. Lo ha detto il consigliere regionale lombardo di Patto Civico Luca Paladini che insieme ai consiglieri regionali Pd Pierfrancesco Majorino e Paolo Romano ha portato al pride un cartonato del presidente Fontana avvolto dalla bandiera arcobaleno: “Lo facciamo con spirito costruttivo sperando che ci sia lui in carne d’ossa il prossimo anno – ha aggiunto Majorino – speriamo che e capisca che questa è una bellissima festa”.