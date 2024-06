Luca Zaia dà ragione a Marina Berlusconi. “Ha fatto una giusta osservazione. Noi del centrodestra abbiamo una sfida che è quella di non rinnegare assolutamente le nostre origini, ma di essere liberali fino in fondo”, dice il governatore del Veneto in un’intervista alla Stampa in cui commenta le parole della figlia dell’uomo di Arcore. “Questo governo ha sempre rispettato le regole della democrazia poi ci sono anche temi su cui si può essere più o meno d’accordo. Ad esempio i diritti civili: se parliamo di aborto, fine vita o diritti Lgtbq, mi sento più in sintonia con la sinistra di buon senso. Ognuno deve essere libero di scegliere“, aveva detto la primogenita di Berlusconi, intervistata dal Corriere della Sera.

Dichiarazioni suonate come una sottolineatura delle distanze tra Forza Italia, il partito di famiglia, e Fratelli d’Italia. E che adesso anche il leghista Zaia condivide. “Non può essere prerogativa della sola sinistra la trattazione dei temi etici. Conosco molti nostri elettori che la pensano in maniera molto libera su aborto o fine vita – prosegue – Il mio partito nasce con una matrice identitaria, popolare e liberale. Non dobbiamo decidere noi se una donna può o non può abortire, e non dobbiamo essere noi a impedire la gestione del fine vita a un malato terminale”, dice il presidente del Veneto.

Nel giorno in cui il Capo dello Stato promulga la legge sull’autonomia differenziata, Zaia ci tiene a fare una telefonata per “ringraziare il presidente Mattarella che ancora una volta, da garante della Costituzione, nel promulgare la legge dà un’opportunità all’intero Paese di investire su un nuovo corso fatto di efficienza e responsabilità”, spiega. Secondo Zaia il doppio passaggio parlamentare su ogni singola materia “sarà un bel banco di prova per tutti. Perché, se dare una competenza a una Regione e le relative risorse per gestirla, deve trasformarsi in un Vietnam, allora questo Paese non è maturo per il federalismo. L’autonomia o la fai per scelta o la fai per necessità”. I