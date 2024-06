Saranno Tommaso Tanzilli e Stefano Donnarumma a guidare le Ferrovie dello Stato per il prossimo triennio, rispettivamente in veste di presidente e amministratore delegato. Dall’assemblea dei soci che ha approvato un bilancio in utile per oltre 200 milioni, è arrivato il via libera giovedì 27 giugno. Tanzilli è consigliere di amministrazione del gruppo Ferrovie dello Stato dal giugno del 2023 e ricopre anche il ruolo di presidente presso l’Ente bilaterale turismo del Lazio, oltre che di direttore generale Federalberghi Lazio e Roma. Proviene invece da Terna e prima ancora da Acea, il neo amministratore delegato del gruppo ferroviario che vanta una consolidata esperienza nella gestione industriale sia in ambito produttivo sia infrastrutturale tanto a livello nazionale che su progetti internazionali. Il manager era rimasto fuori dal giro di nomine pubbliche dello scorso anno dove era stato inizialmente in predicato di ricevere un incarico di prestigio.