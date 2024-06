“La Regione non fa altro che chiedere che venga accertato se l’onorevole Salis abbia o meno un debito nei confronti di Aler. Se ha questo debito, visto che è un principio di legge che esiste in questo Paese, in base a questo principio deve risarcire: non penso sia un comportamento anomalo nei confronti dell’onorevole Salis, ma un comportamento che tutti i cittadini italiani assumono nei confronti dei propri debitori”. Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sul tema del possibile recupero dei crediti di Aler (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale) nei confronti di Ilaria Salis, per una presunta occupazione abusiva, per una cifra di 90mila euro.