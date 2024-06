Mbappé? Harry Kane? Cristiano Ronaldo? No. La classifica capocannoniere di Euro2024 è dominata dagli autogol. Errori goffi, involontari e molti anche decisivi. A ridosso degli ottavi di finale sono state registrate già 7 autoreti, a soli quattro di distanza per eguagliare quelli dell’ultima edizione (nel 2021) e a cinque dal record assoluto che appartiene ai Mondiali in Russia del 2018 (12 autogol). Musiala e gli altri – fermi a quota 2 gol – restano a guardare.

Da Calafiori a Malen

L’ultimo in ordine cronologico è quello del calciatore dell’Olanda Malen che nel tentativo di entrare in scivolata, spedisce il pallone in porta: un intervento sfortunato che vale il gol del vantaggio dell’Austria. Il primo (ma il più ininfluente) di questa edizione è stato fatto da Rudiger nella goleada contro la Scozia. Un autogol può anche decidere una partita, come accaduto durante Francia-Austria: il colpo di testa di Wober ha regalato i tre punti a Les Blues. Poi c’è quello di Calafiori contro la Spagna. Hranac (della Repubblica Ceca) e Akaydin (della Turchia) sono stati sabotati in maniera goffa dal loro portiere. E, infine, l’autogol “cancellato”: Gjasula, appena entrato, prima sbaglia porta e poi segna il gol del pareggio.

A un passo dal record (negativo)

Gli Europei di Germania stanno per riscrivere la storia, ma in negativo. Già sette autogol nella sola fase a gironi: negli ultimi vent’anni era accaduto solo due volte tra tutte le competizioni internazionali. Un dato in netta crescita rispetto alle ultime edizioni e un trend che si rischia di continua a cambiare (ed essere decisivo, per gli altri). Seppur si tratti di una statistica, il peggioramento è lampante.

– Europei 2021: 11 autogol (si era aperta la striscia con l’autorete di Demiral contro l’Italia all’esordio)

– Europei 2016: 3 autogol

– Europei 2012: 1 autogol

– Europei 2008: 0 autogol

– Europei 2004: 2 autogol

– Europei 2000: 1 autogol

– Europei 1996: 1 autogol

– Tutte le altre edizioni: 0 autogol

E intanto il bomber “Autogol” è il calciatore più in forma di questi Europei.