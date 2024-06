Gioventù Meloniana, l’evento a Roma per presentare la seconda puntata dell’inchiesta di Fanpage In diretta dal Monk di Roma la proiezione della seconda puntata dell’inchiesta del team Backstair di Fanpage.it, “Gioventù Meloniana“. Il direttore Francesco Cancellato, Roberto Saviano, Corrado Formigli e Michela Ponzani ne discuteranno e risponderanno alle domande del pubblico. Leggi Anche Braccia tese, “Sieg Heil” e inni al Duce: giornalista di Fanpage si infiltra tra i giovani di Fratelli d’Italia. Il video e le reazioni

In questi giorni le immagini dell’inchiesta non solo hanno fatto il giro del web, ma sono arrivate in Parlamento e a Bruxelles, scatenando la reazione delle opposizioni, che oggi chiedono risposte e una chiara presa di posizione del Governo. Quello che emerge da Gioventù Meloniana è un quadro dei militanti della futura classe dirigente di Fratelli d’Italia: inni al Duce, canzoni e simboli che rimandano al Ventennio, saluti nazisti e, in generale, il totale sdoganamento di concetti e pratiche di stampo fascista. L’evento è un’occasione per approfondire con immagini inedite l’inchiesta che è diventata un caso. Molti esponenti politici, non solo italiani, hanno condannato duramente le azioni dei giovani di Fratelli d’Italia e chiesto che intervenisse la leader del partito, nonché presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che invece ha adottato una strategia diversa: la consegna del silenzio.