Il cammino degli Europei di Germania 2024 terminerà con la finale a Berlino di domenica 14 luglio. Le 24 squadre partecipante sono suddivise in 6 gironi da 4 nazionali ciascuno, che come sempre si incrociano in partite di sola andata. Ecco la situazione dei diversi gruppi e la strada verso la fase ad eliminazione diretta.

I 6 gironi e la classifica

GRUPPO A

Germania 7

Svizzera 5

Ungheria 3

Scozia 1

GRUPPO B

Spagna 6

Italia 3

Albania 1

Croazia 1

GRUPPO C

Slovenia 4

Inghilterra 4

Danimarca 2

Serbia 1

GRUPPO D

Paesi Bassi 4

Francia 4

Austria 3

Polonia 0

GRUPPO E

Romania 3

Belgio 3

Slovacchia 3

Ucraina 3

GRUPPO F

Portogallo 6

Turchia 3

Repubblica Ceca 1

Georgia 1

Il regolamento: chi passa gli ottavi di finale

Si qualificano agli ottavi le prime e le seconde classificate di ciascun girone, ma anche le quattro migliori terze dei sei gironi. L’Italia, passando da prima, incontrerebbe una terza classificata. Da seconda, invece, incontrerebbe la seconda del gruppo A, quello della Germania. Come vengono determinate le quattro migliori terze? In base a questi criteri:

maggior numero di punti

migliore differenza reti

maggior numero di reti segnate

maggior numero di vittorie

migliore condotta fair play

migliore posizione nella classifica delle qualificazioni

Il tabellone degli ottavi di finale

Spagna contro 3A/D/E/F

Germania contro 2C

Portogallo contro 3A/B/C

2D contro 2E

1E contro 3A/B/C/D

1D contro 2F

1C contro 3D/E/F

Svizzera contro 2B

