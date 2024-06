“Gli emendamenti presentati con il decreto legge Agricoltura stravolgono la normativa sulla caccia ormai non c’è alcuna differenza tra quelle che sono le richieste dei cacciatori e le azioni di Governo”. Così Dante Caserta, responsabile Affari Legali e Costituzionali del WWF Italia, nel giorno in cui diverse associazioni ambientaliste, tra cui WWF Italia, Lac, Lav, Legambiente, Rete dei Santuari e molte altre hanno consegnato in Senato, raccolte tramite la piattaforma IoScelgo e con il supporto de Il Fatto Quotidiano, decine di migliaia di firme per dire no alla cosiddetta legge spara-tutto.

“Questo Governo vuole togliere il silenzio venatorio, il martedì e il venerdì – aggiunge Raimondo Silveri, presidente Lac, Lega Abolizione Caccia – autorizzare i richiami vivi considerandoli animali domestici. Chiunque potrà così tenere uccelli migratori, come i tordi, che fanno centinaia di chilometri e rinchiuderli in una gabbia a vita”

Altri punti dolenti, dicono le associazioni, saranno i mezzi che verranno autorizzati come laser, puntatori per la caccia notturna, oltre alla possibilità di sparare ovunque anche nelle aree urbane e nelle riserve naturali. “Già siamo in procedura di pre-infrazione perché abbiamo violato due regolamenti (Reach sul piombo nelle munizioni e la direttiva uccelli) – dichiara Alessandro Caramiello, deputato del Movimento 5 Stelle, anche lui presente alla consegna delle firme – a causa di questa legge sicuramente l’Italia andrà in infrazione e quindi i cittadini pagheranno più tasse”.