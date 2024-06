In un video registrato mercoledì scorso, il 19 giugno, la moglie di Julian Assange parla per la prima volta della liberazione del marito. “Se state vedendo questo video vuol dire che Julian è uscito” di prigione, spiega infatti nella breve clip il giornalista investigativo Kristinn Hrafnsson, caporedattore di Wikileaks. La clip è stata girata dopo una visita in carcere di Stella Assange e dello stesso Hrafnsoon, ma è stata diffusa solo dopo la liberazione di Assange che si è imbarcato su un aereo per lasciare il Regno Unito. “Il costo pagato da Julian – spiega Hrafnsson – è stato quello di essere privato della libertà in una battaglia per il giornalismo libero e la libertà di stampa. Senza il vostro supporto non sarebbe stato possibile arrivare dove siamo oggi”. L’appello di Stella però è verso tutti coloro che in questi anni hanno combattuto accanto ad Assange: “C’è ancora bisogno del vostro supporto, lanceremo una raccolta fondi per le cure di Julian”.