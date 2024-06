Con Viktor Orban “abbiamo discusso del conflitto in Ucraina” e anche se “sappiamo che le nostre posizioni non sono sempre coincidenti”, “apprezzo molto la posizione che l’Ungheria ha mostrato finora sia in Unione europea che nella Nato” consentendo “agli altri Stati membri di assumere decisioni importanti anche quando non è d’accordo”. Così Giorgia Meloni al termine del bilaterale con il premier ungherese. La presidente del Consiglio ha quindi sottolineato che con Orban hanno “ribadito il sostegno all’indipendenza e sovranità ucraina”, guardando con attenzione alla “ricostruzione” di Kiev.