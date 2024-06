“Se verrà qualcuno del governo nazionale a fare una comparsata, o verrà uno sulla scia del tracciato di Galileo Galilei, sappiate che il governo nazionale non ha stanziato un euro per Napoli. Nemmeno uno“. Sono le parole pronunciate dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca all’inaugurazione della nuova stazione di Porta Nolana a Napoli, non risparmiandosi una frecciata sarcastica al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e al suo ultimo scivolone.

In un passaggio del suo intervento, De Luca si infervora sui Fondi di Sviluppo e Coesione e sul progetto sospeso di bonifica e di rigenerazione del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio: “Questo progetto vale 200 milioni di euro e lo abbiamo inserito nei Fondi di Sviluppo e Coesione ’21-’27 nell’accordo di coesione bloccato da un anno dal ministro Fitto e dal governo Meloni. Voi avete sentito in questi giorni che il governo ha finanziato per un miliardo e duecento milioni Bagnoli. Il governo ha fatto una truffa politica perché quelli sono i soldi della Regione. Il governo non ha messo neanche un euro, sono fondi attribuiti alla Regione Campania il 3 agosto 2023. Questo è il motivo della discussione che abbiamo coi nostri ‘giovanotti’“.

Alla fine dell’inaugurazione, De Luca ha risposto ai giornalisti, dando vita a un piccolo show. Sulla probabile vicepresidenza della commissione Ue a Fitto il suo commento è stato muto ma accompagnato da espressioni del viso più che eloquenti. Sulla gaffe di Sangiuliano la sua risposta è quasi rassegnata: “Cari ragazzi, io sono in fase zen“.

Meno zen, tuttavia, è stata la sua reazione quando una giornalista gli ha chiesto se avrebbe mai stretto la mano a Giorgia Meloni: “Io stringo la mano anche al diavolo. Basta che firmi l’accordo di coesione e ci metta in condizione di lavorare. Sono arrivato al punto che neanche chiedo le scuse per l’insulto ricevuto il 16 febbraio, di cui non si è accorto il mondo dell’informazione – chiosa – L’unico insulto vero, pubblico, era quello. Sono pronto a stringere la mano, abbracciare tutti. Ovviamente poi in privato faccio altre valutazioni”.