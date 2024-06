Dopo l’ultimo scivolone del ministro Gennaro Sangiuliano, il titolare del Ministero della cultura, entrando a Palazzo Chigi per partecipare al Consiglio dei ministri, ha deciso di non rispondere alle domande dei cronisti che gli chiedevano della dichiarazione su Galileo e Colombo. Passo veloce e lungo e sguardo basso per non incrociare le telecamere: il ministro è entrato dentro Palazzo Chigi evitando accuratamente i giornalisti. Un modo appunto per non rispondere su quanto dichiarato a Taormina, al “Tabouk 2024-Identità italiana, identità culturale“, dove il ministro ha detto: “Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei”. Peccato che il fisico e astronomo nacque nel 1564, molti anni dopo il primo viaggio di Colombo dell’agosto del 1492 e della sua successiva morte, nel 1506.