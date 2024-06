“Il titolo del Tempo ‘Soumasalis’ contro Alleanza Verdi e Sinistra? Lo considero una schifezza. Ed è una schifezza tipica di chi considera le lotte come una questione di ordine pubblico. Ho visto che sulle affermazioni di Ilaria Salis per il diritto alla casa ci sono state valanghe di dichiarazioni scandalizzate da parte della destra, quella stessa destra che ogni giorno ci offre condannati, arrestati, patteggiati: c’è una fila infinita, potrei fare un elenco che non finisce mai”. Così a In Onda (La7) il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni commenta il titolo apparso sulla prima pagina del quotidiano di destra diretto Tommaso Cerno, una bordata poderosa contro i due deputati di Avs, Angelo Bonelli e lo stesso Fratoianni, “rei” di aver candidato alle politiche del 2022 il sindacalista Aboubakar Soumahoro (attualmente deputato del Gruppo Misto e leader del neo-movimento Italia Plurale) e alle europee di quest’anno Ilaria Salis, che su Facebook ha rivendicato le sue lotte per la casa.

Fratoianni sostiene incondizionatamente la neo-europarlamentare: “Ilaria ha rivendicato di aver occupato la casa e di combattere che ci siano case sfitte. Ricordo che in Lombardia ci sono 19mila case dell’Aler sfitte. E anche io combatto l’idea che ci siano un milione di italiani che non possono pagare l’affitto. Combatto l’idea che negli ultimi 5 anni a 236mila famiglie è arrivato lo sfratto. Combatto l’idea che mi arrivino lezioni sulla legalità, sul diritto alla casa, sugli interessi popolari da un governo che come primo atto ha svuotato il fondo di sostegno agli affitti, 300 milioni di euro, per regalare questi soldi alle società di calcio di Serie A – continua – mandando per strada migliaia di cittadini che nelle nostre periferie non hanno più un tetto sulla testa. Sì, io combatto quella idea lì. E combatto l’idea che le lotte siano una questione di ordine pubblico. Al contrario, penso e spero che ogni volta che ci sia un’ingiustizia ci sia qualcuno che si organizzi collettivamente per rivendicare un diritto nei campi, nelle città, sui posti di lavoro. È giusto ribellarsi e io questo lo rivendico con la massima convinzione“.

Il deputato di Avs poi risponde a Marianna Aprile, conduttrice della trasmissione assieme a Luca Telese, sulle due manifestazioni che lo hanno visto al fianco delle opposizioni: il 18 giugno in piazza Santi Apostoli a Roma per protestare assieme a Pd, M5s e +Europa contro le riforme di premierato e autonomia, ieri in piazza della Libertà, a Latina, accanto alla segretaria dem Elly Schlein e a delegazioni del M5s, di Azione e di Italia Viva per manifestare contro il caporalato e in memoria di Satnam Singh, il bracciante indiano 31enne morto dopo esser stato abbandonato davanti alla sua abitazione dal datore di lavoro poco prima di aver perso il braccio destro.

Aprile chiede a Fratoianni: “Come vogliamo chiamare questo? Prove tecniche di unità della sinistra? Campo largo? Campo allargato? Che cosa eravate in queste due piazze?”.

“Non ho proprio nessuna passione per l’aggettivazione del campo – risponde il segretario di Si – Ho passione per le cose che dobbiamo fare e per la possibilità di offrire un’alternativa in questo paese di fronte a questa brutta destra che spacca il paese con l’autonomia differenziata, che vuole mettere tutto il potere nelle mani della presidente del Consiglio riducendo i poteri del presidente della Repubblica, che sui diritti fondamentali e sul lavoro porta indietro il paese”.

E fa un finale appello a tutte le opposizioni: “La dico così, esattamente come l’ho detta nel 2022. Basta con le divisioni incomprensibili e si costruisca l’unità a partire dalle cose su cui è possibile trovare una convergenza: non solo l’opposizione alle riforme sbagliate ma anche un’altra idea del lavoro, della scuola, della salute, della casa. È possibile farlo e in questi giorni abbiamo cominciato a farlo. Sarei per non fermarsi e andare avanti con decisione“.