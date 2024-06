Dentro o fuori. Dopo la sconfitta con la Spagna, l’Italia si gioca la permanenza a Euro 2024 contro la Croazia. Nell’ultima partita del Gruppo B, in programma lunedì 24 giugno alle ore 21, l’allenatore Luciano Spalletti potrebbe effettuare due cambi, uno in difesa e uno in attacco, rispetto alla formazione di partenza vista contro l’Albania e la Spagna.

Le ipotesi – Spalletti è orientato a effettuare alcuni cambi per far rifiatare i suoi giocatori e dare una scossa. Ecco quindi che sulla fascia destra in difesa Giovanni Di Lorenzo, reduce dalla brutta prestazione contro la Spagna, potrebbe fare spazio a Matteo Darmian. In attacco, invece, si va verso la conferma di due dei tre precedenti titolari (Scamacca e Chiesa) mentre sull’esterno alto sinistro Lorenzo Pellegrini dovrebbe essere sostituito da Mattia Zaccagni.

Il dubbio a centrocampo – Al momento c’è anche un serrato testa a testa a centrocampo. Non è da escludere anche una sorpresa a centrocampo: Jorginho, non apparso al meglio nelle prime due partite della competizione, ma Nicolò Fagioli. Per ora, il primo resta favorito. Il modulo però non cambierà: per conquistare gli ottavi di finale gli Azzurri scenderanno in campo con il 4-2-3-1.

Ultima spiaggia – La Croazia ha bisogno di un successo contro l’Italia e di una non vittoria dell’Albania che affronterà la Spagna, per passare la fase a gruppi. Pesano fin qui la sconfitta contro la squadra di Luis De La Fuente e il pareggio con la nazionale albanese. Tuttavia, l’allenatore Zlatko Dalić dovrebbe effettuare soltanto un cambio rispetto all’ultima gara. Il principale indiziato è Marcelo Brozovic, mai capace di incidere, di ripulire il campo e gestire il pallone ai livelli con cui è stato in grado di esprimersi all’Inter. Dunque, il centrocampista potrebbe sedersi in panchina in favore di Luka Sučić, giovane classe 2002 in forza al Salisburgo.

Le probabili formazioni

Croazia (4-3-3): Livaković; Juranović, Šutalo, Gvardiol, Perišić; Modrić, Sučić, Kovačić; Majer; Petković, Kramarić.

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Zaccagni; Scamacca.

