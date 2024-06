Il tono ironico di Taffo Funeral Services e la nuova creazione, la “Bara Salva Gente”: al fianco di Sos Mediterranee per sensibilizzare sull’urgenza del soccorso nel Mar Mediterraneo. Dal 21 giugno Taffo Funeral Services lancia un oggetto simbolo per provocare una riflessione sulla situazione nel Mar Mediterraneo: si tratta della “Bara Salva Gente”, un materassino gonfiabile nato dalla collaborazione con Sos Mediterranee. Per ogni materassino venduto, Taffo devolverà 5 euro a Sos Mediterranee, a supporto delle operazioni di salvataggio in mare.