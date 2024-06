“Approfondire lo studio dei fenomeni che riguardano la terra è un’opera di grande rilievo per l’equilibrio del mondo e consente benefici sempre più ampi alle persone e ai territori. Particolarmente a quei territori in cui si manifestano fenomeni di fragilità, come siccità, desertificazione e innalzamento delle acque dei mari. È quindi un contributo importante che l’Esrin fornisce in quella dimensione prioritaria delle sfide che si pongono di fronte a tutti noi”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita all’Esrin di Frascati. Il Capo dello Stato ha sottolineato anche che “la ricerca non ha confini” e che è “necessariamente comune”. “È un messaggio importante in questo momento in cui il mondo è non soltanto sempre più interconnesso, ma è anche un momento di grandi tensioni che sono in linea contrapposta a quanto si propone la ricerca scientifica e i risultati che consegue. Dimostrare quanto sia importante la collaborazione e quali risultati faccia pervenire a beneficio dell’umanità, è un messaggio concretamente efficace”, ha aggiunto .