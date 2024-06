L’autonomia differenziata è uno “spacca-Italia” che danneggerà “non solo il sud”. Per questo il Movimento 5 stelle è pronto “per la formulazione del quesito referendario per raccogliere le firme”, tanto che Alessandra Todde, presidente della regione Sardegna, ha già “annunciato l’impugnazione presso la Corte costituzionale”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a San Severo, sottolineando che il Movimento lotterà “a tutti i livelli istituzionali per contrastare questo disegno scellerato”.

A risentire dell’autonomia differenziata, ha rimarcato Conte, non sarà solo il Sud, ma “anche i cittadini del Nord non se ne avvantaggeranno: avere una ventina di stati e staterelli ciascuno con la propria regolamentazione significa davvero dividere l’Italia. Alla lunga perderemo tutti“.