Cristiano Ronaldo non ha trovato la rete nel debutto al suo sesto Europeo contro la Repubblica Ceca. Ma di certo quella del portoghese è stata una prestazione generosa, capace di mettersi al servizio della squadra. Un gesto però, a molti non è andato giù: in occasione del gol vittoria firmato da Francisco Conceiçao, Ronaldo, preso dal momento di euforia, si è lasciato andare in un’esultanza molto provocatoria nei confronti degli avversari. Prima verso il portiere ceco Stanek e poi in faccia al numero 8 Sevcik.

Una prima partita difficile per i portoghesi che, nella ripresa, vanno addirittura sotto: al 62esimo è Provod a firmare il vantaggio ceco. Ma passano pochi minuti e un autogol regala il pareggio ai lusitani. Il tempo scorre, il Portogallo preme sull’acceleratore, ma sembra che il pallone non voglia entrare. Ma poi in pieno recupero ci pensa il neo entrato Conceiçao a regalare la vittoria ai suoi. Portogallo-Repubblica Ceca 2-1.

Dopo la rete del compagno di squadra, le immagini vanno su Ronaldo che si avvicina al portiere della Repubblica Ceca Stanek che stava a terra rammaricato dal gol subito e gli esulta in faccia, con tanto di pugno chiuso. Poi il calciatore dell’Al Nassr ha proseguito la sua corsa incrociando il centrocampista Sevcik e urlandogli qualcosa e avvicinandosi con la testa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Señor Fútbol Py (@srfubolpy)

Un doppio gesto ritenuto da molti tifosi poco sportivo. Dure le reazioni sui social: “Senza classe” oppure “dice tutto“, per sottolineare come da parte di un giocatore di livello mondiale questa sia una caduta di stile. Ma c’è anche chi coinvolge l’altro grande campione da sempre paragonato a Ronaldo: “Qualcosa che non vedresti fare a Messi“. E poi c’è chi chi non ha dubbi: “Difficile amare una squadra con questo tipo di mancanza di rispetto e arroganza da parte del suo giocatore più importante”.

Europei 2024

Il calendario completo: dove vedere i match in tv e in streaming

Gironi, classifica e regolamento: chi passa agli ottavi di finale

Gruppo A – La Germania che vuole tornare grande e l’Ungheria di Marco Rossi

Gruppo B – Italia nel girone più duro. La solita Spagna, la Croazia all’ultima chance

Gruppo C – L’Inghilterra “per portarla a casa” e la Danimarca per ritrovarsi

Gruppo D – La Francia dei fenomeni e l’Olanda della nuova generazione

Gruppo E – Il Belgio della transizione e la Slovacchia di Calzona

Gruppo F – L’eterno Ronaldo contro le giovani stelle di Turchia e Georgia