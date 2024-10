Oltre il danno, la beffa. Il rinvio di Bologna-Milan a data da destinarsi – a causa del maltempo che sta colpendo nelle ultime ore l’Emilia Romagna – non è stato ben accolto dai rossoneri: “Una decisione incomprensibile a mio parere, il sindaco (Matteo Lepore, ndr) ha vietato la partita a porte chiuse. Non ho capito perché, ma di fronte all’ordinanza del sindaco abbassiamo la testa”. Una settimana piena per recuperare in vista del big match casalingo con il Napoli ma senza avere la possibilità di schierare in campo due giocatori fondamentali perché squalificati: tutti i pro e i contro per la squadra di Fonseca.

Una settimana per recuperare

Dal 22 al 29 ottobre. Dal Club Brugge al Napoli: 7 giorni per recuperare completamente la forma fisica. Un rinvio, quello deciso dalla Lega, che per certi versi può strizzare l’occhio in casa Milan. Una settimana per preparare al meglio la delicata partita contro l’attuale capolista del campionato.

Due squalifiche da scontare

I contro sono una doccia gelata, soprattutto per Paulo Fonseca. Con il rinvio della gara al Dall’Ara, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders dovranno scontare il loro il turno di squalifica contro il Napoli. Due grosse perdite per lo scacchiere tecnico-tattico della formazione rossonera, soprattutto a centrocampo. Con soli tre giocatori di ruolo (Fofana, Loftus-Cheek e Musah) è emergenza totale. Dall’altra parte, il Napoli può sorridere: nella prima settimana in cui la squadra di Conte disputerà anche una partita ogni 3 giorni, lo farà scontrandosi con un Milan rimaneggiato.

La nuova data per il recupero di Bologna-Milan

Calendario alla mano, da qui alla fine del 2024 non ci sono spazi per fissare una nuova data. Sia Bologna che Milan, essendo impegnate anche in Champions League, giocheranno ogni tre giorni fino a metà dicembre (al netto della pausa per le Nazionali di metà novembre). La prima data utile per il recupero quindi potrebbe essere sotto Natale, ma anche in questo caso si tratta di un incastro complesso, perché il Milan gioca domenica 15 dicembre, venerdì 20 dicembre a Verona e poi il 29 dicembre contro la Roma a San Siro. Insomma, c’è il rischio concreto che Bologna-Milan si giocherà nel 2025, precisamene a cavallo tra il mese di gennaio e febbraio. Solito cortocircuito dovuto a calendari sempre più fitti.