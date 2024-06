“Ubij, ubij Srbina”, letteralmente “Uccidi, uccidi il serbo”. Questi i cori dei tifosi durante la partita di Euro2024 tra Croazia e Albania (terminata 2-2). Comportamento inappropriato che non è passato inosservato alla Federazione serba e al suo presidente Jovan Surbatovic. “Se non si prenderanno provvedimenti, lasceremo l’Europeo“: questo si legge nel comunicato. L’Uefa, nel frattempo, avrebbe già accolto l’appello della Serbia per prendere i relativi provvedimenti.

L’annuncio della Federazione

“Prima di tutto voglio ringraziare i nostri tifosi per il loro sostegno nella partita contro l’Inghilterra e spero che batteremo la Slovenia. Quello che è successo è scandaloso e chiederemo sanzioni severe alla UEFA, anche a costo di non continuare la competizione”, ha detto il presidente nel comunicato. “Siamo sicuri che verranno puniti, perché i vertici hanno già risposto al nostro appello per allontanare dalla competizione il giornalista albanese che aveva insultato la Serbia. Chiederemo alla UEFA di fare lo stesso con i tifosi. Se non lo farà, penseremo a come procedere. Noi siamo stati puniti ma i nostri supporters si sono comportati molto meglio degli altri. Un tifoso è stato multato per abusi razzisti e non vogliamo che il fatto venga attribuito ad altri. Noi serbi siamo gentiluomini e abbiamo il cuore aperto, quindi faccio appello ai tifosi affinché rimangano gentiluomini”.

In caso di ritiro dalla competizione europea, la Serbia non giocherà l’ultima partita del suo gruppo contro la Danimarca: l’UEFA dovrà dunque sancire la sconfitta a tavolino per 3-0 più una multa alla Federazione. In questo caso, la Slovenia avrebbe ottime chance di passare alla fase successiva.

Gruppo C, la classifica

Inghilterra 3

Danimarca 1

Slovenia 1

Serbia 0

