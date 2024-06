Esordio vincente e con il sorriso. Jannik Sinner e Hubert Hurkacz superano il primo turno nel doppio all’Atp di Halle battendo gli americani Jackson Withrow e Nathaniel Lammons con il risultato di 6-4, 5-7, 11-9. Nel corso del match, durante un cambio di campo, i due hanno scherzato nel loro momento di pausa. Hurkacz parla e Sinner scoppia a ridere: oggi, 20 giugno, i due tennisti torneranno in campo per gli ottavi di finale contro la coppia francese formata da Fabien Reboul e Sadio Doumbia. L’altoatesino giocherà anche i ottavi del singolo contro l’ungherese Fabian Marozsan, sempre nella giornata odierna.

Il siparietto Sinner-Hurkacz

Non si sa con certezza cosa si siano detti i due: una cosa è certa, è stato tutto molto divertente. La faccia compiaciuta di Sinner ne è una prova. Oltre il campo, i due tennisti sono grandi amici nella vita di tutti i giorni. Una sfida inedita – quella del doppio – per Sinner, un buon test in vista delle Olimpiadi insieme a Musetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ATP Tour (@atptour)



Atp 500 di Halle, dove vedere in tv e streaming

Il torneo – in programma dal 17 al 23 giugno – sarà visibile in diretta su Sky Sport (il canale di riferimento è Sky Sport Tennis) e in streaming su NowTV e SkyGo.