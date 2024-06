Esordio vincente per Matteo Berrettini al torneo di Halle. Il tennista italiano – attualmente n.65 al mondo nel Ranking Atp – ha vinto in due set (7-6; 6-2) contro il giovane statunitense Alex Michelsen. Si è trattata della 41esima vittoria (su 50 partite) di Berrettini sull’erba. Una partita combattuta ma che nei momenti decisivi ha visto un Berrettini in grande forma: Michelsen, quasi frustrato, è stato protagonista di un brutto gesto nel corso del match, dopo aver subito l’ennesimo punto.

Atp Halle, Michelsen si infuria in campo: cos’è successo

Dopo una partenza aggressiva da parte di Michelsen, Berrettini risponde alla grande nel secondo set e non sbaglia praticamente più nulla. Un’ora e mezza di gioco e ottavi di finale guadagnati con grande merito. Nel corso della partita, si è verificato un episodio specchio dello stato d’animo dello statunitense: dopo un grande passante di Berrettini (l’ennesimo), Michelsen sconsolato ha scagliato la pallina dall’altra parte della rete. E per concludere in bellezza, Berrettini chiude il match con un grande rovescio a una mano.

Matteo Berrettini hits a beautiful one-handed backhand pass to get the job done vs Michelsen. It’s good to see him doing so well on Grass. #halleopen pic.twitter.com/y5NHFrBAcI — Tennis Xtra ???? (@TennisXtra) June 20, 2024

Atp 500 di Halle, dove vedere in tv e streaming

Il torneo – in programma dal 17 al 23 giugno – sarà visibile in diretta su Sky Sport (il canale di riferimento è Sky Sport Tennis) e in streaming su NowTV e SkyGo.