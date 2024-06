Nonostante il buon risultato alle ultime elezioni europee e il plebiscito personale a favore di Giorgia Meloni, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca si dice sicuro: “Meloni non vincerà il referendum sul premierato. Non credo che il popolo italiano – dice ai cronisti in Piazza SS: Apostoli, dove le opposizioni hanno manifestato proprio contro ‘la madre di tutte le riforme’ – voglia rinunciare ad un sistema democratico, che è sofferente, ma non ha voglia di mettere l’Italia in mano a … volevo dire una brutta parola ma adesso mi devo mantenere buono questa sera” dice l’esponete dem. “Bisogna spiegare, quando siamo partiti contro l’Autonomia Differenziata eravamo soli, adesso credo che i cittadini comincino a comprendere – e sottolinea – d’altra parte il risultato delle Europee ha detto che il Sud è all’opposizione del governo”.