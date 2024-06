Sul piano internazionale, in particolare rispetto alla all’influenza che avrà l’Italia nella scelta dei prossimi vertici dell’Unione europea “non credo che abbia alcun rilievo, alcun ruolo quella scena indecorosa che è avvenuta in una delle nostre Assemblee parlamentari qualche giorno addietro” durante l’esame del disegno di legge sull’autonomia, “che tutti hanno condannato e che mi auguro sia una lezione che faccia comprendere a chi l’ha attivata che non sono questi i comportamenti parlamentari”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo a una domanda dei giornalisti al termine dell’incontro con il presidente della Romania Klaus Iohannis. “D’altronde la tradizione del nostro Parlamento è talmente nobile -ha proseguito il Capo dello Stato- che questo non può essere un episodio di rilievo che abbia qualunque tipo di influenza”