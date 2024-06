Una contromanifestazione di stampo animalista ha avuto luogo di fronte a quella di Coldiretti Lombardia, che, sotto la sede di Regione Lombardia, chiedeva la difesa dei prodotti agricoli dalla fauna selvatica, in particolare i cinghiali. Dopo la rissa sfiorata, prontamente evitata dall’intervento della polizia, Roberto di Fronte Animalista e Stefania, presidente del Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente Milano, hanno spiegato i motivi della loro presenza: “Solo scuse per coprire le incapacità del governo, l’unica specie nociva è quella umana. Questo pianeta sta per essere distrutto dagli umani, siamo contro Coldiretti. Dovrebbero unirsi a noi per mandare a casa questo governo che ha fatto loro migliaia di proteste e non ne ha mantenuta una. Questo governo è fissato con gli animali, ma la vera peste sono loro”.