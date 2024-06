“Atti di disinformazione russa in Italia ve ne sono, li registriamo e non sono di oggi, e si intensificano in periodo elettorale. C’è una molteplicità di siti web, una diffusa tempesta di disinformazione, fake news, di falsità, e sono forme di ostilità inaccettabili. E mi auguro che siano stabilite regole di comportamento dalle istituzioni internazionali”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in conferenza stampa insieme alla Presidente della Repubblica moldava Sandu. “A poche centinaia di chilometri da qui – ha aggiunto Mattarella – infuria la brutale guerra di aggressione scatenata dalla Federazione Russa. Il recente vertice del G7 ha confermato che la volontà di assistere l’Ucraina non avrà cedimenti e indebolimenti e proseguirà finché necessaria”.