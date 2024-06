Scontro concitato a Tagadà (La7) tra la giornalista Laura Tecce e il senatore del Pd Michele Fina in merito all’inchiesta di Fanpage sul volto nascosto dei ragazzi di Fratelli d’Italia, tra inni al duce e saluti nazisti.

Tecce critica fortemente la giornalista autrice del reportage, che per due anni si è infiltrata nel movimento giovanile di Fdi: “Secondo il nostro statuto, il giornalista si deve palesare, non è uno dei servizi segreti“.

Insorge Fina: “E di fronte a tutto quello che abbiamo visto, si preoccupa della giornalista che non si è palesata?”.

“Io non l’ho interrotta – sbotta Tecce – Io sto semplicemente enunciando un principio della mia professione, io sono una giornalista professionista. Se vengo da lei per farle delle domande, mi presento con nome e cognome e non vengo con le telecamere nascoste”.

Da questa tesi dissentono anche i conduttori Luca Sappino e Alessio Orsingher, ma Tecce ribadisce: “Questo è un principio di forma imprescindibile, perché se l’avessi fatto io sotto copertura andando in un centro sociale per vedere cosa succede là dentro, sarei stata espulsa dall’ordine”.

“Ci sono state fior fior di inchieste di giornalisti sotto copertura”, ricorda Orsingher.

“I centri sociali non sono l’organizzazione giovanile di un partito“, precisa il senatore dem.

“Le immagini che ho visto non sono piaciute neanche a me”, continua Tecce.

“Ah, ecco”, commenta Fina.

E la giornalista va su tutte le furie: “‘Ah ecco’ cosa? Ma stia zitto un attimo”.

“Mi sembra poco”, rilancia Fina a cui i conduttori chiedono di lasciar finire la sua interlocutrice.

A non concordare con Tecce c’è anche Giacomo Salvini, firma del Fatto Quotidiano, che smentisce la collega e cita le inchieste del giornalista Fabrizio Gatti, il quale più volte si è finto richiedente asilo per documentare gli sbarchi dei migranti sulle coste italiane e la situazione nei centri di accoglienza del foggiano: “Sono giornalista professionista anche io. Il giornalista si può fare in tanti modi, anzi i giornalisti di Fanpage sono stati bravi. Hanno raccontato delle notizie che è il punto principale“.