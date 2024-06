È in gravissime condizioni una ragazzina di 11 anni che questa mattina, 17 giugno, ha accusato un malore in un parco acquatico a Inzago, in provincia di Milano. È stata soccorsa quando ancora si trovava in acqua, ma al momento non è ancora chiaro se si sia sentita male in vasca o mentre si trovava fuori. L’elisoccorso del 118 l’ha trasportata in arresto cardiaco all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La bambina, di origini senegalesi, era arrivata al parco acquatico con una comitiva dell’oratorio di Caravaggio. Ad accorgersi del suo malore sarebbe stato per primo il bagnino di turno che ha attuato le manovre di rianimazione. Sul posto, il resort Aquaneva, è giunto l’elisoccorso del 118 insieme alla Polizia locale e i Carabinieri. Attualmente si trova in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva pediatrica.