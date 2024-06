“I ciclisti che finiscono sotto i camion? Mi dispiace ma neanche troppo“. È solo una parte delle dichiarazioni choc pronunciate da Paolo Roccatagliata, consigliere di Fratelli d’Italia, nel corso del Consiglio del Municipio 2 di Milano, lo scorso giovedì. Roccatagliata ha preso la parola per contestare alcune iniziative della maggioranza di centrosinistra – l’eliminazione di un parcheggio per fare posto a un tratto di pista ciclabile – e ha sparato contro chi usa la bicicletta. In una città, peraltro, in cui diversi ciclisti sono morti. Dopo la prima frase incriminata, in aula è scoppiato il caos, e i consiglieri di maggioranza gli hanno urlato: “Sono morte delle persone”. E Roccatagliata ha rincarato la dose: “E allora vadano a piedi“. In un successivo intervento, per spiegare le proprie parole, in relazione ai morti in strada, ha parlato di “rischio ponderato”.

Audio Municipio 2

Foto Facebook/Paolo Roccatagliata