Ancora una persona in bicicletta travolta da un mezzo pesante e ancora una volta una vita persa. Succede ancora a Milano, la città che ha registrato un tragico record in questo senso. Una donna di 28 anni è stata investita e uccisa da un autocarro mentre si trovava in bicicletta in viale Caldara nei pressi di piazza Medaglie d’Oro, in una zona del centro di Milano. Sul posto stanno indagando gli agenti della Polizia locale. Ferito, ma in maniera lieve, l’autista del tir, un uomo di 54 anni.

A maggio del 2023, come scritto dal Fattoquotidiano.it, erano stati sette i morti: 3 viaggiavano in bici, 1 in monopattino e 3 pedoni. Numeri che, secondo i dati Istat, posizionano Milano al primo posto in Italia per persone in bici morte in incidenti. Le tre vittime del 2023, tra l’altro, sono tutte morte a causa di incidenti con dei mezzi pesanti.

Due giorni fa Palazzo Marino aveva introdotto – insieme all’aumento del prezzo per entrare in Area C – alcuni divieti per i mezzi pesanti a partire da ottobre. Le nuove norme prevedon il divieto di ingresso in area B per i grandi tir e per i pullman che pesano più di cinque tonnellate che non siano dotati di sistemi di rilevamento di ciclisti e pedoni e che siano privi dell’adesivo che segnala gli angoli ciechi. Per chi presenta un contratto d’acquisto di questi sistemi di rilevamento, è prevista una proroga fino al 31 dicembre 2024. Dal primo ottobre del 2024 poi, il divieto si allargherà anche ai camion più piccoli (da 3,5 a 12 tonnellate) e ai bus fino a 5 tonnellate, con proroga al 31 dicembre 2025.