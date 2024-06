Che fine ha fatto Gennaro Gattuso? Se qualcuno se lo stesse chiedendo, dopo la sfortunata parentesi in Francia con il Marsiglia, “Rino” comincerà la sua nuova avventura sempre all’estero sulla panchina dell’Hajduk Spalato in Croazia: “L’Hnk Hajduk è molto lieto di confermare che il leggendario Gennaro Gattuso guiderà la nostra prima squadra nella nuova stagione! Ha firmato un contratto fino all’estate 2026 e arriverà a Spalato la prossima settimana”. Gattuso sarà presentato ufficialmente al Poljud, lo stadio del club. I croati hanno chiuso l’ultima stagione al terzo posto in campionato e hanno vinto la Hrvatski Nogometni Kup, il secondo torneo per importanza del Paese.

Gattuso ritrova Kalinic

C’era un anno in cui Gennaro Gattuso e Nikola Kalinic erano il volto del Milan, uno in panchina l’altro in campo. Sette anni dopo, i due si ritroveranno in Croazia. Lo stesso Kalinic ha terminato la propria carriera da calciatore a Spalato percependo negli ultimi sei mesi (prima del ritiro) uno stipendio dalla simbolica cifra di un euro. Oggi, l’ex attaccante è il direttore sportivo del club: la sua presenza, potrebbe aver giocato un ruolo decisivo nella scelta di Gattuso.