E’ andato in arresto cardiaco durante una partita di calcio. E a iniziare la rianimazione a un giovane di 27 anni sono stati i compagni di squadra, guidati dagli operatori del 112. E’ successo venerdì sera a Moraro, in provincia di Gorizia. Il 27enne stava partecipando a un torneo di calcio amatoriale. Gli altri partecipanti si sono resi conto del malore e hanno chiamato subito il numero unico di emergenza e hanno subito portato in campo il defibrillatore in dotazione all’impianto sportivo. E mentre erano al telefono, guidati dagli operatori della Sores Fvg per tutte le fasi, hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Una volta sul posto, i sanitari del 118, con un’ambulanza e un’automedica, hanno continuato la rianimazione e dopo pochi minuti il cuore del giovane aveva ripreso a battere. Anche per l’intervento tempestivo ed efficiente e la defibrillazione precoce. Il 27enne è stato comunque intubato dai sanitari e trasportato, in codice rosso, all’ospedale di Cattinara, dove è arrivato in prognosi riservata.