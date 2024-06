Una barca di 22 metri è andata a fuoco, giovedì scorso, a dieci miglia dall’Isola d’Elba e, a bordo, c’erano Stefania Craxi – figlia di Bettino – e il marito Marco Bassetti. L’imbarcazione è poi affondata, ma la coppia insieme al comandante è stata tratta in salvo dalla capitaneria di Portoferraio (Livorno).

Soccorso oggi per la #GuardiaCostiera di #Portoferraio, in salvo 3 passeggeri di un'imbarcazione di 22 mt in navigazione dal Giglio all'Elba affondata per un incendio. Mezzi navali e aerei coordinati dalla Guardia Costiera di Livorno hanno anche accertato assenza di inquinamenti. pic.twitter.com/ss8eYEo4Pw — Guardia Costiera (@guardiacostiera) June 13, 2024

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’allarme è partito pochi minuti dopo le 12 di ieri. L’incendio è avvenuto dal vano motore e i tre hanno subito tentato di spegnere le fiamme. Poi si sono calati in mare sullo zatterino di salvataggio e hanno aspettato i soccorsi, arrivati intorno alle 13:30. Craxi e suo marito erano in navigazione verso Marina di Campo all’Elba, dopo un’ultima tappa al Giglio e fortunatamente non hanno riportato nessuna conseguenza fisica. Ma la motonave, completamente avvolta dalle fiamme, dopo qualche ora è affondata su un fondale intorno ai 200 metri in mare aperto e a circa nove miglia di distanza a sud-est della costa elbana.

Le cause sono ancora al vaglio della capitaneria di Portoferraio anche se, vista la rapidità della propagazione delle fiamme e il fatto che non c’erano condizioni meteo-marine sfavorevoli, si ipotizza un malfunzionamento o guasto tecnico accidentale. Nel frattempo, nella giornata di ieri, sono state monitorate – anche con un elicottero – le possibili situazioni di inquinamento per il carburante che era contenuto nei serbatori dell’imbarcazione. Ma, al momento, non sarebbe stati evidenziati problemi.