“Se i paesi del G7 tagliassero meno del 3% della loro spesa militare annuale avremmo risorse sufficienti per contribuire ad azzerare la fame nel mondo e risolvere la crisi del debito estero”. È l’appello lanciato dal G7 in Puglia agli stessi leader del G7, da Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia. Secondo le stime di Oxfam “con soli 31 miliardi di dollari in più all’anno, i paesi donatori del g7 potrebbero eliminare la fame in tutte le sue forme”.

Dal G7 Pezzati ha poi lanciato un altro appello ai leader per una pace in Medio Oriente. “Oggi Gaza sta a affrontando una crisi umanitaria terribile. È fondamentale che il g7 non resti complice di queste atrocità, chiediamo la fine del conflitto e l’apertura dei valichi per l’ingresso degli aiuti”.