“Con voi non parlo”. Totò Cuffaro si rifiuta di rispondere alle domande del Fatto Quotidiano. Nel pieno della campagna elettorale per le elezioni europee, il nostro Giuseppe Pipitone è andato a seguire un evento politico dell’ex governatore della Sicilia, condannato a sette anni per favoreggiamento alla mafia. Il giornalista ha chiesto a Cuffaro come mai è tornato in campo, visto che il 13 dicembre del 2015, uscendo dal carcere, aveva promesso: “La politica è un ricordo bellissimo che non farà parte della mia nuova vita”. L’ex presidente, però, si è defilato, senza rispondere.