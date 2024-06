Show dell’europarlamentare della Lega Silvia Sardone durante la diretta di Tagadà (La7) sull’aggressione subita dal deputato del M5s Leonardo Donno.

Interpellata sull’argomento, Sardone sentenzia: “Quello di Donno è stato veramente un gesto di bullismo puro. Tutti sanno che Calderoli è in cura per il cancro e vedere un deputato del M5s andare da Calderoli, che peserà la metà di lui, facendo quello che ha fatto, lo trovo un gesto più che spregevole. E lo troverei spregevole, anche se fosse stato fuori da un’aula di tribunale“.

“Io sono davvero esterrefatto – commenta il deputato di Avs Angelo Bonelli – Che cosa c’è di spregevole nel mostrare la bandiera della Repubblica italiana? Questo è un paese che ha perso il senso della misura”.

Il leader dei Verdi, tuttavia, non riesce in alcun modo a completare il suo intervento perché Sardone si lancia in una fluviale intemerata: “Parlavo dell’atteggiamento di Donno. Ma l’ha visto come scendeva da bullo? Noi il bullismo lo condanniamo sempre”.

La conduttrice Tiziana Panella è costretta a intervenire più volte per arginare l’europarlamentare che parla ormai a ruota libera: “Io ho un figlio che va al liceo. Se mio figlio si comportasse così con un ragazzo più fragile, io me la prenderei con lui”.

Qualche minuto dopo, il giornalista Alessio Orsingher legge un’agenzia Ansa che racconta di un battibecco avvenuto nel Transatlantico tra il vicesegretario della Lega Andrea Crippa e la vicepresidente del Pd Chiara Gribaudo, che ha apostrofato il primo con gli epiteti “ignorante”, “antistorico” e “un po’ coglione” per le sue dichiarazioni sulla Decima Mas e sulla canzone Bella Ciao.

Sardone insorge contro Tiziana Panella accusandola di aver riso: “Non capisco perché lei ride se viene dato del coglione a Crippa”.

“No, ridevo per dire che è uno spettacolo indegno e brutto“, risponde la giornalista mentre ancora una volta l’europarlamentare leghista parla senza freni.

“Se mi fa una domanda – ripete Panella – ascolti la risposta, sorridevo per dire che il livello è bassissimo”.

“Io nella Lega ho preso più voti dopo Vannacci – urla Sardone – Credo nella bandiera dell’italiana e credo da lombarda nella bandiera della Regione Lombardia. E sono stufa di vedere questi cori da stadio all’interno delle aule parlamentari”.

Rassegnata, Panella commenta: “Niente, continua a parlare da sola”.

“Ma ha smesso di fare il comizio questa onorevole?“, chiede Bonelli, altrettanto sconcertato.