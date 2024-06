Si scopre un tassello in più nelle indagini per la morte di Cristina Frazzica, la 31enne travolta da un’imbarcazione mentre stava facendo un’escursione in kayak nelle acque di Posillipo domenica 9 giugno. Si chiama Guido Furgiuele l’uomo indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso. Durante la giornata di ieri, 11 giugno, l’uomo, noto avvocato napoletano, si è presentato alla Procura di Napoli per l’interrogatorio sostenendo di non essersi accorto della presenza del kayak.

Il Mattino ha descritto Furgiuele come “un professionista di provata esperienza, da sempre esempio di correttezza e dirittura morale”. Alla sua identità si è risaliti attraverso le telecamere di videosorveglianza della residenza Villa Rosebery che hanno catturato il suo scafo e le altre due barche con cui viaggiava. L’indagato si è presentato in Procura insieme al padre Alfonso Furgiuele, anche lui avvocato, e qui ha raccontato di non aver notato il kayak su cui era Frazzica insieme a un amico salvatosi miracolosamente: “Io e i miei sei ospiti non abbiamo avvertito alcun impatto. Uno dei miei ospiti ha visto a poppa un ragazzo sbracciarsi e siamo tornati indietro per soccorrerlo. Lui ha detto che la ragazza era stata investita da una barca velocissima ed eravamo convinti che non fosse la mia. Più di soccorrerlo e dare l’allarme non potevamo fare”.

Dunque, secondo la sua versione, Furgiuele si è accorto solo in un secondo momento di essere il responsabile dell’incidente. Resta da capire se, dopo aver investito il kayak, si sia allontanato consapevolmente o meno per poi tornare indietro attirato dalle urla del compagno di escursione di Frazzica. Il corpo senza vita di Cristina è stato trovato a poca distanza dal luogo dell’impatto dai soccorritori, subito dopo l’allarme. Non si esclude che l’avvocato viaggiasse a velocità sostenuta e che la prua sollevata gli abbia ridotto notevolmente la visibilità. Si attendono le indagini tecniche sul suo cabinato Vega da 18 metri.