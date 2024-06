La Aler, la società della Regione Lombardia che gestisce le case popolari, si deve attivare subito “per pignorare i futuri stipendi da parlamentare europea di Ilaria Salis“. È la richiesta, di martedì scorso, del consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano, Enrico Marcora dopo che alcuni organi di stampa hanno diffuso la notizia secondo la quale l’eurodeputata neoeletta di Alleanza Verdi Sinistra avrebbe un debito di 90mila euro verso Aler Milano per l’occupazione abusiva, per 5 anni, di un appartamento di proprietà della società.

Salis, secondo la ricostruzione del Giornale e di Libero, ha occupato abusivamente un alloggio popolare in zona Navigli, nel capoluogo lombardo dal 2008 a oggi. E ha accumulato un debito con l’Aler pari a 90mila euro di affitti arretrati. Non solo. Nel 2022, prima di essere arrestata in Ungheria – dove attualmente è agli arresti domiciliari per l’aggressione a un gruppo di militanti neonazisti – l’eurodeputata di Avs sarebbe stata fatta sgomberare da una casa in zona Corvetto, anche in quel caso occupata abusivamente.

Gli avvocati dell’insegnante brianzola hanno smentito la vicenda affermando che l’insegnante non ha mai ricevuto alcuna citazione “né in sede civile né in sede penale, né ha mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento in merito” alla presunta occupazione. In una unica circostanza, sottolineano i legali, Salis – quando aveva 23 anni, 15 anni fa – è stata trovata all’interno di una delle abitazioni ma “non risultano ulteriori accessi per verificarne la permanenza”.

Da parte sua Aler ha spiegato che a fronte di quell’occupazione del 2008 “ha, come di consueto, presentato denuncia querela nei confronti degli occupanti, nonché attivato i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio e recupero dell’alloggio in questione”. Quanto al pignoramento, Aler ha fatto sapere che seguirà “i percorsi previsti dalla legge per recuperare il credito”.