Temporali e forti piogge “flagellano questo territorio da tempo. Questo tipo di interventi costituisce una parte importante della nostra attività e sono cresciuti dell’11 per cento rispetto agli scorsi anni“. A dirlo è stato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Nicola Micele, a margine di un punto stampa nel comando provinciale di via Messina a Milano, dove il governatore Attilio Fontana ha fatto questa mattina una visita. Per Micele “sono eventi molto più frequenti, magari accadevano anche prima di pari intensità, ma adesso sicuramente sono molto più ravvicinati”. Il direttore regionale Fabrizio Piccinini ha aggiunto che gli interventi delle ultime ore sono stati intesi, ma non eccedono quella che viene considerata gestione ordinaria.