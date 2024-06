Gregorio Paltrinieri è subito re di Belgrado. L’azzurro trionfa nella 10 km maschile, dominando la gara con un tempo di 1 ora 49’19”6 e precedendo di ben 21 secondo gli altri due atleti a medaglia, il francese Marc-Antoine Olivier e l’ungherese David Betlehem. Gli Europei di nuoto in acque libere si sono aperti con risultati straordinari per gli atleti italiani: oltre all’oro conquistato da Paltrinieri, nella giornata inaugurale presso l’Ada Ciganlija, un’isola del fiume Sava, sono arrivate anche la medaglia d’argento di Barbara Pozzobon e il bronzo di Giulia Gabbrielleschi nella 10 km femminile.

Questo successo conferma Paltrinieri come uno dei nuotatori più versatili e talentuosi del panorama internazionale. Il campione azzurro conquista il suo 13esimo oro a livello europeo. E lancia segnali interessanti in vista di Parigi 2024. Gli altri azzurri, Domenico Acerenza e Dario Verani, si sono piazzati rispettivamente al quarto e quinto posto, con tempi di 1 ora 49’19″2 e 1 ora 49’41”5.

Anche la gara femminile ha visto protagoniste le nuotatrici italiane, che hanno chiuso sul podio dietro alla tedesca Leonie Beck. Barbara Pozzobon ha commentato la sua gara: “Avevamo detto con Fabrizio Antonelli che questa doveva essere una gara ordinata. Ho fatto i primi due giri tranquilli, poi in progressione giro per giro. Alla fine del quarto giro ho cercato di tenere un buon ritmo, ma Leonie Beck mi è passata davanti. Ero un po’ stanca e avevo l’acqua nell’occhialino”. Giulia Gabbrielleschi ha aggiunto: “Cercavo di risparmiare più energie possibile. Sono arrivata non in formissima, ma mi sentivo abbastanza bene. Complimenti a Barbara che è sfuggita. Non l’ho vista. Sapevamo che Leonie sarebbe passata: ha un finale sempre molto forte”.