Nella partita più bella della serie, arriva la stoppata negli ultimi secondi che può valere un’intera stagione. Nicolò Melli è il protagonista di Gara 3 delle finali scudetto di Serie A: Olimpia Milano–Virtus Bologna termina sul punteggio di 81-78. Una partita decisa solo nel quarto periodo: la squadra di Luca Banchi ha per ben due volte il pallone tra le mani per pareggiare. Lundberg viene stoppato da Melli, sul secondo tentativo di Belinelli una decisione dubbia degli arbitri (secondo la Virtus) consegna il pallone all’Olimpia. Gara 3 termina tra le polemiche: Milano festeggia e giovedì, 13 giugno, avrà a disposizione il primo match point per chiudere la serie e vincere il 31esimo scudetto nella sua storia.

Primo match point

Mirotic, Shields e Napier da una parte. Mickey dall’altra. Quando serve, però, Melli c’è sempre, ed è pure decisivo. La Virtus spalle al muro deve necessariamente portare a casa la vittoria per cercare di allungare la serie fino a Gara 5. Milano, invece, ha l’occasione unica di chiuderla definitivamente davanti al proprio pubblico alzando al cielo l’ennesimo tricolore.