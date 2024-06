Nella Francia ancora sotto choc dopo il trionfo dell’estrema destra alle elezioni Europee, cade un altro tabù. Il leader dei Républicains (LR) Eric Ciotti, intervenendo al telegiornale delle 13 di Tf1, ha annunciato che si augura l’alleanza con il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella. Oggi, ha detto, “siamo troppo deboli per opporci ai due blocchi che sono i più pericolosi. Abbiamo bisogno di un’alleanza con il Rn restando noi stessi”. Perché dobbiamo “evitare che la France Insoumise diventi la maggioranza”. “Serve un’alleanza a destra con tutti coloro che si ritrovano a destra. Il Paese non è mai stato tanto a destra, attende degli atti di destra”.

Una mossa che porta alla luce del sole le trattive negate ufficialmente dagli stessi senatori di LR fino a poco prima che il leader si presentasse in televisione. Intanto Emmanuel Macron esclude l’ipotesi di dimissioni “qualunque sia” l’esito del voto nelle elezioni politiche anticipate del 30 giugno e del 7 luglio, ha dichiarato lo stesso presidente francese nell’intervista esclusiva a Le Figaro Magazine.

Il terremoto (un altro) a destra – L’annuncio di Ciotti è arrivato proprio mentre le voci dell’apparentamento si facevano più insistenti. “Credo che sia necessario servire il Paese, che è in pericolo”, è stato l’intervento di Éric Ciotti. Che ha detto di voler correre per sfidare i due nemici più grandi secondo lui. “Da un lato, c’è questa alleanza contro natura” de la France Insoumise di Mélenchon che, secondo Ciotti, “difendono idee che sfiorano l’antisemitismo”. Dall’altro “il blocco macronista che ha portato il Paese al punto in cui si trova oggi”. Ecco che allora, secondo il leader del partito Repubblicani, la soluzione è quella di trovare un’intesa con Le Pen e i suoi. Un’intesa che, al momento, rimane molto vaga e contrastata all’interno dello stesso partito. Tanto che, pochi minuti prima che Ciotti andasse sul plateau televisivo, i senatori Les Républicains hanno diffuso un comunicato dove rifiutano all’unanimità qualunque accordo con il Rassemblement National e rivendicano un’ “indipendenza”.