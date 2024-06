“Bossi per me è l’ispiratore e fondatore del partito. Il problema non è lui, ma le persone che stanno attorno a lui e vanno a dirgli cose contrarie a quello che sta succedendo nella realtà”. Lo ha dichiarato fuori da Montecitorio il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, rispondendo ai giornalisti in merito alla posizione di Umberto Bossi, che ha detto di aver votato Forza Italia. “Bossi dovrebbe parlare più con Salvini meno con gente che va a mettergli in testa cose fuori dalla realtà. Chi va a casa di Bossi a raccontargli cose false fa il male della Lega. Sono persone che si professano leghisti ma non lo sono”.