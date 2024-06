La Maremma è in mano alla destra. È il responso che emerge dalle elezioni Europee, con Fratelli d’Italia che supera il 40% e si classifica primo partito in 24 comuni sui 28 totali della provincia di Grosseto, e in 12 sui 14 in cui si votava anche per le amministrative. Cadono gli storici fortini del Partito democratico: FdI, infatti, vola nella celebre località marittima di Capalbio (41,32%), considerato un luogo simbolo del centrosinistra borghese, ma anche a Cinigiano (44,38%), Civitella Paganico (42,58%) e Roccalbegna (42,17%). Il partito meloniano sfonda pure all’Isola del Giglio dove raggiunge il 55%, il risultato più alto di tutta la Toscana. A livello provinciale Fratelli d’Italia si attesta al 34,2%, i dem al 26,79%. Nel capoluogo, Grosseto, invece, già amministrato dal centrodestra da due mandati, il partito della premier Giorgia Meloni è al 32,61%. Specularmente, vanno peggio del dato nazionale la Lega, ferma al 7,21% (alle scorse Europee, nel 2019, il Carroccio aveva raggiunto il 47,25% dei consensi) e Forza Italia al 6,61%.

Spostandoci nel Pistoiese, invece, per la prima volta nella sua storia il piccolo comune di Lamporecchio avrà un sindaco non espressione di un partito di sinistra: è Anna Trassi, medico di medicina generale sostenuta dalla lista civica Insieme si cambia Lamporecchio. Escono sconfitti sia il sindaco uscente del Pd Alessio Torrigiani, al 31,92%, sia il candidato di centrodestra Biagio D’Errico che si ferma all’11,88%. Monica Innocenti del Partito comunista italiano ha raccolto invece il 6,2% dei voti. Da sempre Lamporecchio è considerato un comune dalla forte tendenza a sinistra, tanto da guadagnarsi l’appellativo “il Comune più rosso d’Italia” dopo le elezioni amministrative del 1980, quando il Pci raggiunse il 75,1% dei voti. Nell’aprile 1981, l’ex segretario comunista Enrico Berlinguer aveva fatto una visita in paese per rendere omaggio agli elettori.