Un’altra battaglia, un altro match trasformato in una maratona di oltre 4 ore. Carlos Alcaraz vince il Roland Garros battendo in finale Alexander Zverev al quinto set. Come contro Jannik Sinner, anche nella sfida con il tedesco numero 4 al mondo si è ritrovato sotto 2 set a 1. E ancora una volta lo spagnolo è stato in grado di reagire, di ribaltare la partita. Se in semifinale aveva dovuto lottare fino all’ultimo punto, Alcaraz ha invece dominato gli ultimi due set contro Zverev, nonostante un problema alla coscia che lo ha portato a chiedere più volte un trattamento. Il punteggio finale recita 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. Per Alcaraz è il terzo titolo Slam, dopo gli Us Open 2022 e Wimbledon 2023. Con questo successo, supera Novak Djokovic e diventa il nuovo numero 2 al mondo.

La cronaca della partita

Zverev ha avuto un inizio difficile nel match di Parigi, commettendo due doppi falli nei primi due servizi. Dopo aver cambiato racchetta, ha mostrato qualche segno di miglioramento, ma non è stato sufficiente: Alcaraz gli ha strappato immediatamente la battuta. Il tedesco ha reagito, recuperando lo svantaggio e mantenendo l’equilibrio fino al quinto game, quando lo spagnolo ha conquistato un altro break, chiudendo il primo set con un 6-3 grazie a un ulteriore break finale.

Nel secondo set, il tedesco è apparso più solido mentre Alcaraz ha mostrato segni di cedimento al servizio, commettendo più errori. Ha annullato tre palle break nel primo game, ma ha ceduto nel quinto e nel settimo, permettendo a Zverev di riequilibrare il punteggio dei set vincendo il secondo parziale 6-2. Il terzo set è stato un capolavoro del tedesco. Nonostante un break subito nel sesto game, ha ribaltato la situazione: da 2-5 a 7-5. In particolare sul 5-4 per Alcaraz, quest’ultimo ha commesso un errore di rovescio che ha permesso a Zverev di rientrare in partita.

In vantaggio per 2 set a 1, Zverev si è trovato in difficoltà nel quarto set, subendo un break in apertura. Alcaraz ha aumentato il ritmo e la profondità dei suoi colpi, consolidando il vantaggio fino al 3-0 e poi costringendo Zverev a subire un doppio break. Il tedesco ha poi recuperato un break, ma alla fine ha ceduto il set 6-1. Il quinto set è iniziato dopo un altro trattamento alla coscia per Alcaraz. Zverev è partito male, subendo un break iniziale e trovandosi in svantaggio 2-1. Alcaraz ha offerto quattro opportunità di controbreak, tutte annullate con giocate straordinarie, tra cui un rovescio lungolinea e una palla corta. Portatosi sul 3-1, lo spagnolo ha tolto certezze a Zverev, che ha resistito nel quinto game ma ha ceduto nel settimo, permettendo ad Alcaraz di servire per il titolo. Convertendo già il primo match point, a 21 anni Alcaraz è diventato per la prima volta il Re di Parigi.