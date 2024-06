A 69 anni ti guardi allo specchio e ti dici: “Che cavolo mi è successo! Ero così giovane e bello!”. E ci sono questi venditori di sogni che ti bombardano su tutte le pagine social, dicendoti che basta fare gli esercizi sulla sedia per un mese e ti sparisce quella cosa che hai al posto della pancia.



L’ho fatto, un po’ di anni fa.

Un’ernia inguinale e una ombelicale.

E sì che avevo scelto un set di esercizi morbidi… Dicevano.



Mi stupisco di essere stato così stupido da non capire che una sfida di 4 settimane è un’idiozia, se non sei già allenato e bello tonico!

Se vuoi farti sparire la pancetta dovresti pensare a 280 giorni. In 6 mesi in effetti puoi avere dei risultati. E poi c’è il problema che anche se non ti viene l’ernia funziona per poco. Come le diete di 28 giorni del resto.



Non ci vuole un genio per capire che questi approcci TUTTO SUBITO, anche se ottieni risultati sul momento, poi ritorni come prima in un batter d’occhio a 4 cannoli.

Per mantenersi in forma bisogna iniziare piano piano a cambiare, le abitudini. Iniziare con qualche passeggiata, diminuire di UNA CUCCHIAIATA quello che ingurgiti, abituarsi lentamente, giorno per giorno.



Ma mi chiedo perché alla fin fine siamo così in tanti a cascare in questi sogni del tutto subito. Perché è così facile credere che qualcuno abbia la bacchetta magica? E mica solo nella ginnastica. Quanti si sono fatti fregare da investimenti “che ti rendono ricco in un batter d’occhio”?



In politica è uguale. Com’era quella storia che avevamo cancellato la povertà? Penso che nei prossimi anni, dovremmo occuparci un po’ di più delle iniziative che fanno crescere la coscienza e il buon senso. Facciamo più arte, più cultura, più iniziative concrete collaborando con i vicini di casa.



La destra al potere, i progressisti disgregati non sono la causa dei nostri mali, sono l’effetto di tanti cervelli disfunzionanti.



Siamo intelligenti? Sì! A volte.

Le mie due cicatrici vi salutano.