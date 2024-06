Processione per le vie della città, festa allo stadio comunale, conduttori di grido e la ciliegina della pop star famosa: sembra una sagra di paese o, meglio, una tappa del mai dimenticato Festivalbar, invece è l’evento organizzato dal Trapani per celebrare la promozione in Serie C della squadra di calcio. Molti parlano di manifestazione all’insegna del trash, ma chi conosce il presidente dei granata Valerio Antonini non è per nulla sorpreso.

Imprenditore dal carattere eccentrico, Antonini ha investito tantissimo per riportare in auge lo sport nel capoluogo siciliano: i tifosi di calcio e basket hanno vissuto un anno da sogno, anche al di sopra delle aspettative. Nel campionato di Serie D, la squadra allenata da Alfio Torrisi ha dominato il girone I: 94 punti e zero sconfitte. Gli Sharks, invece, si sono qualificati per una storica finale promozione: in caso di vittoria, sarà Serie A. Il prossimo 13 giugno – quando anche le finali contro la Fortitudo Bologna saranno terminate – la città di Trapani è pronta a far festa. Un evento che racchiude una stagione, condotto da Francesco Facchinetti e da Barbara D’Urso. E come special guest, ci sarà Elettra Lamborghini.

Lo show e il pullman scoperto

Non solo Elettra Lamborghini: poche ore prima dello show, esattamente alle 19.30, due autobus scoperti con entrambe le formazioni faranno il giro della città per poi arrivare allo stadio “Provinciale”.

“Il “Party Granata” sarà la straordinaria festa organizzata dalla Sport Invest per festeggiare la fine della stagione sportiva e celebrare i successi dell’FC Trapani 1905 e della Trapani Shark. Un evento in grado di coinvolgere tutto l’hinterland trapanese tra musica e spettacolo. Come promesso lo scorso 30 agosto, il presidente Valerio Antonini e il suo entourage hanno messo su una serata da vivere presso lo stadio “Provinciale””. Questo quanto si legge dal comunicato del club granata. Trapani si prepara all’evento dell’anno.