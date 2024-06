Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha votato a Milano per le Europee. Il leader della Lega si è poi concesso una lunga chiacchierata con i giornalisti che si trovavano al seggio. Un vero e prorpio comizio a urne aperte, infrangendo anche davanti alle telecamere il silenzio elettorale che aveva già rotto sui social network. “Quello per la Lega – dice – è un voto per isolare bombaroli pericolosi come Macron“, invocando la Madonna perché “la sinistra non ci porti verso la terza guerra mondiale”.